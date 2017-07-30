Краснодар, 30 июля, 2017, 09:34 — ИА Регнум. ДТП произошло на автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин около 3:00. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, выезжая со второстепенной дороги поселка Водный, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mercedes.

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В результате столкновения погибли четверо пассажиров и водитель ВАЗ-2107. Ещё один пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

На месте столкновения работают сотрудники правоохранительных органов.