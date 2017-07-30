Вашингтон, 30 июля, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Напомним, недавно Сешнс подвергся жесткой критике со стороны Трампа из-за расследования «вмешательства» России в выборы в США. Дело в том, что Сешнс решил сразу же устраниться от этого расследования, так как демократические СМИ начали обвинять его самого в связях с Россией. В итоге расследование оказалось в руках у спецпрокурора, который симпатизирует демократам.

U.S. Department of Justice Джефф Сешнс (слева) и Дональд Трамп

Трамп заявил, что Сешнс не должен был самоустраняться от расследования, и если бы он знал, что генпрокурор так поступит, то не стал бы его назначать. Стоит отметить, что свою критику Сешнса Трамп озвучил спустя несколько месяцев после того, как-то решил самоустраниться от расследования «вмешательства» России.

Что касается должности министра национальной безопасности США, то недавно она освободилась, так как Трамп назначил Джона Келли, занимавшего этот пост, главой аппарата Белого дома вместо Райнса Прибуса.

Однако, с переводом Сешнса на другую должность не все так просто. Дело в том, что этот старый республиканец пользуется определённым влиянием в Республиканской партии, и если Трамп решится убрать его с важной должности генпрокурора, то может столкнуться с недовольством партийных кругов.

По данным СМИ, Трамп взвешивает все за и против перевода Сешнса на другую должность.