Берн, 30 июля, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Мост был построен в швейцарском кантоне Вале для сокращения пути между населенными пунктами Грэхен и Церматт. Мост висит на высоте 80 метров над уровнем земли, его длинна составляет рекордные 494 метра. Ширина моста — 65 сантиметров.

Pixabay.com Подвесной мост

На строительство моста было потрачено около 730 тысяч швейцарских франков (окооло $750 тысяч). Сооружение названо в честь Чарльза Куонена, который был одним из спонсоров проекта.

Новый подвесной мост обладает амортизирующей системой, которое предотвращает сильное раскачивание и обеспечивает дополнительную устойчивость при разных погодных условиях. Вес металлических канатов составляет около восьми тонн.

Организаторы строительства моста рассчитывают, что теперь туристам не понадобится спускаться и подниматься на перевал на маршруте к вершине Маттерхорн (4478) между городами Грехен и Церматт.