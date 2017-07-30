Пекин, 30 июля, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Парад в честь 90-й годовщины со дня основания НОАК прошел на крупнейшем военном полигоне страны Чжужихэ, который расположен в автономном районе Внутренняя Монголия. На параде были продемонстрированы новейшие образцы военной техники Китая.

Kremlin.ru Солдаты НОАК

Парад начался в 9:00 по местному времени (4:00 мск).Принимал парад председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин.

Всего в параде участвовали 12 тысяч военнослужащих, 129 военных самолетов, 571 единица наземной военной техники. Утверждается, что более 40% представленной техники демонстрировалась впервые. Кроме того, впервые была продемонстрирована новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG.

Примечательно, что данный парад стал первым с 1949 года.

НОАК была основана 1 августа 1927 года в результате Наньчаньского восстания, как коммунистическая «Красная армия», под руководством Мао Цзэдуна. Это было первое вооруженное выступление китайских коммунистов, направленное против Гоминьдана.