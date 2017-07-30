Варшава, 30 июля, 2017, 07:31 — ИА Регнум. «Министерство иностранных дел приняло к сведению решение Европейской комиссии (ЕК) о начале процедуры за невыполнение обязательств страны-члена», — сказано в сообщении.

Ян Матейко. Станчик. 1862

Также в польском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вновь готовы представить Европейской комиссии содержательный ответ по поводу судебной реформы в стране.

Кроме того, МИД Польши напомнил, что в польской судебной системе роль председателя судов якобы имеет «преимущественно административный характер». Утверждается, что действия судей якобы не оказывают влияния на правовое положение сторон.

Советник президента Польши Кшиштоф Щерский считает, что в компетенцию Европейской комиссии не входит вопрос судебной реформы Польши и, что ЕК встала на путь, «ведущий в никуда».

Щерский уверен, что Еврокомиссия не сможет заставить Польшу отказаться от судебной реформы, и рано или поздно, ЕК придется уступить. Если же ЕК будет упорствовать, то каждый новый шаг будет означать, что сворачивание с этого пути будет иметь для Комиссии все большую цену, а свернуть в определенный момент будет необходимо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия заявила, что готова запустить процедуру санкций в отношении Польши за нарушение этой страной европейского законодательства после того, как в стране опубликуют принятый закон о работе всеобщих судов.

Кроме того, ЕК прямо предупредила Польшу о том, что будет запущена процедура лишения Варшавы права голоса в Совете Евросоюза, если в отставку будут отправлены судьи Верховного суда Польши.

Проводимая в Польше судебная реформа фактически уничтожает независимость судов и ставит их в зависимость от исполнительной власти.