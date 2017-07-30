Солт-Лейк-Сити, США, 30 июля, 2017, 06:07 — ИА Регнум.

Злоумышленники похитили из американского музея в городе Уапаконета, штат Огайо, выполненную из золота копию лунного модуля. Экспонат принадлежал астронавту США Нилу Армстронгу, сообщает Russia Today со ссылкой на сообщение полицейских города.

NASA / Neil Armstrong Лунный модуль

Об особой ценности украденного объекта заявили сотрудники полиции: «Во всем мире существует только три таких копии. Каждая из них была вручена в Париже одному из трех астронавтов, осуществивших (лунную. — прим. ИА REGNUM) миссию, вскоре после их возвращения».

Правоохранители обратились к общественности с просьбой оказать посильную помощь в поимке злоумышленников и сообщать ведомству любую имеющую отношение к инциденту информацию.

Напомним, Уапаконета — родной город американского космонавта, летчика-испытателя и инженера Нила Армстронга, в 1969 году руководившим выполнявшим лунную миссию экипажем космического корабля «Аполлон-11».