Ла-Пас, 30 июля, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Вводимые в отношении России американские ограничительные санкции ставят под угрозу международные отношения и международное право. Такое мнение президент Боливии Эво Моралес опубликовал 29 июля на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Sebastian Baryli Эво Моралес

«США вновь пытается навязать односторонние санкции против России», -заявил Моралес, отметив, что Боливия осуждает односторонние санкции Вашингтона против Москвы, поскольку они противоречат международному праву.

Такого рода санкции США нарушают принцип взаимности и ставят под угрозу как само международное права, так и институт ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брюсселе высказали озабоченность в связи с вводимыми в отношении РФ санкциями. Глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер пообещал принять контрмеры в том случае, если новые ограничения коснутся европейской экономики.

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Подобные мнения в мировой политики звучат не впервые. Так, в июне 2017 года против усиления санкционной войны в отношении РФ выступали министр иностранных дел Германии и канцлер Австрии. Аналогичные заявления делали оппозиционные политики в Италии.

В начале 2017 года экс-руководитель Еврокомиссии РоманоПроди выступил с требованием отмены антироссийских санкций.