Мерида, Венесуэла, 30 июля, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Двое участников проходящих в Венесуэле протестных акций получили пулевые ранения в городе Мерида в одноименном западном штате страны. Протестующие строят баррикады и громят избирательные участки, сообщает 29 июля El Nacional.

Jamez42 Венесуэльские баррикады

Поддерживающие оппозицию протестующие пытаются помешать открытию избирательных участков в столице штата Мерида. Погромщики ворвались на территорию одного из городских избирательных участков и сожгли избирательные материалы. На нескольких улицах города возводятся баррикады.

В ходе усилий, предпринимаемых местными полицейскими для ликвидации беспорядков, были ранены два участника незаконной акции протеста.

Сообщается, что один из протестантов получил пулевоеранение в живот, у другого участника повреждено колено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега заявила о том, что проведение выборов в Учредительное собрание может стать поворотной точкой в развитии политического устройства государства. По мнению Ортеги, процедура всенародных выборов делегатов в учредительное собрание приведет к установлению тоталитарной системы в Венесуэле.

Напомним, акции протеста, организованные противниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вспыхнули с новой силой, после того как глава республики призвал к созыву Конституционной ассамблеи, рассчитывая таким образом демократическим путем решить обозначившиеся в последние время в стране проблемы и внести соответствующие изменения в конституцию Венесуэлы.