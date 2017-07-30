Вашингтон, 30 июля, 2017, 03:56 — ИА Регнум. Комментируя ситуацию с КНР, американскийлидер обвинил своих предшественников в глупости, поскольку США многие годы «позволяли» китайской экономике развиваться, однако же Вашингтон ничего не получил взамен.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

«Я очень разочарован в Китае, - отметил американский лидер. — Наши глупые прошлые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год, но они НИЧЕГО не сделали для нас с Северной Кореей, просто говорят».

Трамп отметил также, что не намерен оставлять курс прежних администраций в отношении Пекина без изменений. И все же, «Китай может легко решить эту проблему», подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт заявил о том, что ВМС США готовы нанести ядерный ракетный удар по КНР, в случае если от главы государства поступит соответствующий приказ, поскольку он, как военнослужащий США обязан подчиняться приказам главнокомандующего.

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Напомним, еще до вступления в должность Дональда Трампа конгресс США поручил американским военным разработать новые критерии оценки способности России и Китая пережить гипотетический ядерный удар. Проект был разработан при президенте Обаме и получил поддержку обеих палат.