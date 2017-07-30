Майкоп, 30 июля, 2017, 03:26 — ИА Регнум. В результате столкновения грузовика с легковым автомобилем на трассе у границы Адыгеи и Краснодарского края погибли три человека. Об инциденте 29 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

Tysto Авария

Авария произошла около 19:30 у аула Понежукай в Теучежском районе республики, где столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль «ВАЗ-21 099».

В результате ДТП автомобиль ВАЗ загорелся и трое человек, находившихся в «легковушке», погибли.

К месту происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.