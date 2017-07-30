Пожар на фестивале в Барселоне поставил под угрозу жизни 22 тысяч человек
Барселона, Испания, 30 июля, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Инцидент произошел вечером, 29 июля, на стадионе UNITE Barcelona. По данным организаторов, возгорание произошло из-за технической неисправности. Вероятно, причиной пожара стали проблемы с используемой во время фестиваля пиротехникой.
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Фестиваль Tomorrowland UNITE Spain
«Благодаря профессиональному вмешательству организаторов все 22 000 посетителей были эвакуированы безопасно и без сообщений о травмах».
Организаторы пообещали возместить ущерб всем эвакуированным участникам фестиваля.
Власти начали расследования причин пожара.