Барселона, Испания, 30 июля, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Инцидент произошел вечером, 29 июля, на стадионе UNITE Barcelona. По данным организаторов, возгорание произошло из-за технической неисправности. Вероятно, причиной пожара стали проблемы с используемой во время фестиваля пиротехникой.

2017tomorrowland.com Фестиваль Tomorrowland UNITE Spain

«Благодаря профессиональному вмешательству организаторов все 22 000 посетителей были эвакуированы безопасно и без сообщений о травмах».

Организаторы пообещали возместить ущерб всем эвакуированным участникам фестиваля.

Власти начали расследования причин пожара.