Манчестер, Великобритания, 30 июля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Защитник сборной Англии Джон Стоунс в начале матча сумел открыть счет после прострельной передачи Кевина де Брёйне — 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 73-й минуте английский вингер Рахим Стерлинг удвоил преимущество «горожан» после ассиста французского скоростного крайнего полузащитника Самира Насри — 2:0.

В самом конце матча новичок из молодежной команды английского клуба Браим Диас забил гол, принесший «МС» разгромную победу над принципиальным соперником — 3:0.

Статистика матча («Манчестер Сити» / «Тоттенхэм»)

Удары 20/8

Удары в створ 11/4

Владение 52%/48%

Фолы 13/5

Составы на матч:

«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Данило, Компани, Стерлинг, де Брёйне, Сильва, Стоунс, Фернандиньо, Отаменди, Жезус.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Кейн, Дайер, Триппье, Дембеле, Алли, Эриксен, Винкс, Дэвис.

Предупреждения: Компани — 55.

Голы: Стоунс 10 — 1:0, Стерлинг 73 — 2:0, Диас 90+2 — 3:0.