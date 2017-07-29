Дюнкерк, Франция, 30 июля, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Группа мигрантов численностью 26 человек обнаружена службой безопасности паромного терминала недалеко от города Дюнкерк. Пытающиеся попасть в Великобританию беженцы намеревались пересечь Ла-Манш в грузовике-рефрижераторе, сообщает 29 июля Le Parisien.

Kriminalnews.de Беженцы в рефрижераторе

Необычную находку таможенники обнаружили около 07:00 субботы, 29 июля. На место происшествия была вызвана спасательная служба.

Как стало известно, среди мигрантов в сопровождении своей матери находился ребенок возрастом около двух лет. С диагнозом гипотермия (переохлаждение) легкой степени, несовершеннолетний и его мать были доставлены в клинику.

Сообщается, что подобный способ пересечения границу нередок среди жаждущих попасть в Соединенное Королевство беженцев. Многие пытаются покинуть северные порты Франции в грузовиках-рефрижераторах.

Так, в четверг, 27 июля, семеро мигрантов были обнаружены в холодильной камере грузовика вблизи Шатору.