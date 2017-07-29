Кишинёв, 29 июля, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Правительство Молдавии считает 25-летие со дня завершения молдавско-приднестровской войны и подписания мирного соглашения 1992 года «праздником со слезами на глазах». Об этом говорится в распространенном 29 июля заявлении молдавского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. Авторы заявления считают «целесообразным отметить это событие приспущенными флагами».

Флаг Молдавии

В молдавском Кабмине признают, что подписание мирного соглашения положило конец вооруженным столкновениям и кровопролитию, а военный контингент РФ сыграл решающую роль в разделении воюющих сил, соблюдении режима прекращения огня и мира. «В то же время мы вынуждены с сожалением признать, что многие другие важные задачи, зафиксированные в Соглашении 1992 года, остались мертвой буквой. Самым печальным фактом в этом контексте является то, что наша страна вынуждена и дальше иметь дело с сепаратистским конфликтом, который представляет собой серьезное препятствие для дальнейшего развития нашего общества, порождая также много проблем и трудностей для простых людей на обоих берегах Днестра», — заявили молдавские власти.

В правительстве отметили, что усилия по урегулированию конфликта на протяжении четверти века «не дали ожидаемых результатов». «Основную причину этого политического провала следует искать, в первую очередь, в геополитических интересах и исторических стереотипах Российской Федерации, которая, судя по всему, все еще находится в процессе поиска цивилизованной модели построения отношений с Республикой Молдова на основе взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела и других основополагающих и общепризнанных принципов международного права», — заявили в Кишиневе.

В правительстве также заявили, что миротворческая операция на Днестре, «которую некоторые восхваляют, превратилась в фактор заморозки приднестровского конфликта, поскольку предвзятое отношение и симпатии российских миротворцев к сепаратистскому режиму в Тирасполе очевидны». Именно этим в правительстве Молдавии объясняют свое требование преобразования миротворческой операции в «многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом», что противоречит соглашению 1992 года.

В Кишиневе считают, что российские миротворцы нарушают принцип нейтралитета по отношению к сторонам конфликта, участвуя в совместных учениях с приднестровскими силовиками. «Кроме того, руководство России взяло на себя обязательство договориться с Молдовой о статусе и сроках вывода военных формирований с территории Республики Молдова. Соглашение, которое обговаривалось два года и было подписано 21 октября 1994 года, осталось мертвой буквой из-за отказа российской стороны ввести его в действие», — утверждают в Кишиневе.

В правительстве также напомнили о «стамбульских обязательствах» вывести российские войска из Приднестровья, которые, «как известно, так же были забыты» Москвой. «В этих условиях звучат совершенно нелепо претензии Российской Федерации быть беспристрастным посредником и гарантом соблюдения договоренностей, достигнутых в ходе переговоров по урегулированию приднестровского конфликта, учитывая ее отказ выполнять свои обязательства», — заявили в молдавском Кабмине.

Негативно в Кишиневе оценивают и «намерения Российской Федерации торжественно отпраздновать 25 лет со дня проведения миротворческой операции». «Подобные «праздничные» акции, недружественный дух которых хорошо ощущается, могут негативно сказаться на дальнейшем развитии переговорного процесса по мирному урегулированию приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, с принятием особого правового статуса для Приднестровья», — добавили в правительстве Молдавии.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.