Москва, 29 июля, 2017, 18:17 — ИА Регнум. В Москве на 87-м году жизни скончался академик и ученый Юрий Рыжов. Об этом сообщила Московская Хельсинкская группа (МХГ) на своем сайте.

ИА REGNUM Траур

«29 июля не стало академика, ученого, политического и общественного деятеля, лауреата премии МХГ Юрия Алексеевича Рыжова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сахаровском центре в Москве пройдет прощание с академиком Рыжовым. Дату и время траурной церемонии сообщат позднее.

Юрий Рыжов — академик РАН, ученый в области механики жидкости и газа, политический деятель, дипломат, доктор технических наук, также он известен своей правозащитной деятельностью.