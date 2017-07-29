Брюссель, 29 июля, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) запустили санкционную процедуру в отношении Польши, требуя отмены судебной реформы. Об этом сообщается в субботу, 29 июля, на сайте ЕК.

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«Европейская комиссия запустила процедуру по предотвращению нарушений в отношении Польши, направив письмо с официальным уведомлением после публикации в официальном журнале Польши закона «Об организации судов ординарной юрисдикции» в пятницу, 28 июля», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля первый заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс в ходе пресс-конференции заявил, что евробюрократы обеспокоены проведением судебной реформы в Польше, в связи с чем Еврокомиссия рассматривает варианты введения санкций против Варшавы.

По его словам, что ЕК крайне обеспокоена четырьмя законопроектами, которые рассматривает в последнее время польский сейм. Речь шла о законе о Национальном совете по судоустройству, законе о Национальной школе судей, законе об организации обычных судов и законе о Верховном суде.

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