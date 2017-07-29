Улан-Удэ, 29 июля, 2017, 16:29 — ИА Регнум. По факту убийства российского борца Юрия Власко возбуждено уголовное дело. Об этом РИА «Новости» сообщил старший помощник республиканского управления Сследственного комитета России (СКР) Дмитрий Столяров.

verkeorg Уголовное дело

«На берегу о. Байкал возле с. Горячинск было обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями в области головы и шеи», — уточнил источник.

По его словам, спортсмен стал участником массовой драки, в ходе которой ему нанесли смертельный удар ножом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Бурятии был найден мертвым российский боец вольного стиля, чемпион Европы в этом виде борьбы Юрий Власко.

По предварительным данным, у берега Байкала произошла массовая драка, в ходе которой спортсмен получил удар ножом в шею. После этого, несколько человек спешно покинули место происшествия.

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