Ташкент, 29 июля, 2017, 16:01 — ИА Регнум. По его словам, ранее Касымов трудился в должности первого заместителя прокурора Самаркандской области.

Флаг Узбекистана

«Уполномоченный по защите прав предпринимателей осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов, их должностных лиц и в своей деятельности подотчетен президенту Узбекистана», — отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана в мае этого года издал указ, согласно которому в стране образован институт Уполномоченного при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (бизнес-омбудсмен).

Данный институт учрежден в целях гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, предупреждения необоснованного вмешательства государственных органов в их деятельность, дальнейшего укрепления правовых механизмов, а также для усиления неприкосновенности частной собственности.

По статусу, условиям оплаты труда, медицинского и транспортного обеспечения Уполномоченный приравнивается к заместителю Государственного советника президента, заместитель Уполномоченного — заведующему сектором аппарата президента республики.