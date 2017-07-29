Ташкент, 29 июля, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Социальные сети и новостные сайты публикуют фотографии объекта, имеющего полукруглую вытянутую форму и оставляющего за собой яркий хвост.

Кадр видео с сайта youtube.com канала «TheDastan01»

По сообщения, объект также наблюдался на территориях Ферганской и Ташкентской областей.

Пока, официальной информации о происхождении объекта от официальных властей Узбекистана не обнародовано.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне необычное небесное явление стало причиной массового ажиотажа и в столице Киргизии.

Кыргызаэронавигация сообщила, что ажиотаж в Бишкеке вызвал запуск с Байконура ракеты «Союз». Три космонавта Сергей Рязанский, Рэндолф Брезники и Паоло Несполи отправились 28 июля на Международную космическую станцию на 139 суток.

Напомним, что запуски ракет с Байконура уже не раз сопровождались подобными эффектами и вызывали ажиотаж у жителей Средней Азии. К примеру, весьма схожий полет «НЛО» в Бишкеке наблюдался 1 июля 2010 года, сразу после запуска ракеты «Союз-У» с Байконура.

Необычное небесное явление стало причиной массового ажиотажа в столице Киргизии. Вечером 28 июля жители Бишкека массово наблюдали в небе пролет светящегося объекта.