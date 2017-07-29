Тегеран, 29 июля, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Патрульные катера иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) вновь подверглись обстрелу в Персидском заливе со стороны боевых кораблей военно-морских сил США. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает иранский телеканал IRIB.

Американский ударный атомный авианосец «Нимиц»

Сообщается, что инцидент имел место 28 июля в центральной части Персидского залива рядом с иранской нефтегазовой платформой.

Американский ударный атомный авианосец «Нимиц» и сопровождавший его крейсер запустили вертолёт, который приблизился к иранским военным катерам, которые, в свою очередь, наблюдали за действиями американских моряков. Затем американские боевые корабли открыли предупредительный огонь по иранским катерам.

Как заявил представитель КСИР, иранские катера не стали обращать внимание на провокационные и непрофессиональные действия ВМС США и продолжили дежурство после того, как американские боевые корабли покинули район.

Командование ВМС США пока никак не прокомментировало данную информацию.

Стоить отметить, что это уже второй подобный эпизод всего за неделю. 25 июля американский боевой корабль Thunderbolt обстрелял иранский военный катер в северной части Персидского залива.