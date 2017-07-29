Улан-Удэ, 29 июля, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Российский боец вольного стиля, чемпион Европы в этом виде борьбы Юрий Власко найден мертвым в Бурятии. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Сообщается, что 20-летний Власко находился в Улан-Удэ на международных соревнованиях, которые стартовали 27 июля.

Накануне Власко поехал к берегу Байкала, чтобы показать гостям соревнований природу.

У берега Байкала произошла массовая драка, причины которой устанавливаются. В драке Власко получил удар ножом в шею. После этого, несколько человек спешно покинули место происшествия.

Друзья Власко пытались оказать ему первую помощь. При этом, прибывшая на место происшествия полиция никакой помощи не оказывала, так как ждала медиков, а береговая служба, чья штаб-квартира находилась рядом с местом происшествия, решила не вмешиваться.

В итоге друзья Власко загрузили его в какую-то машину, но он скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства спортсмена.

Власко был мастером спорта международного класса по вольной борьбе и многократным победителем соревнований как в России, так и за рубежом. В частности, он дважды побеждал на первенстве Европы среди юниоров.