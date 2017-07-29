Кемер, Турция, 29 июля, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Пожар произошел в пятизвездочном отеле в турецком курортном городе Кемер. Об этом сегодня, 29 июля, сообщают турецкие СМИ.

skeeze Пожар

Пожар произошел в отеле утром 29 июля. Возгорание началось на кухне, после чего в здании началось сильное задымление.

Из отеля были эвакуированы более 400 постояльцев и работников.

По данным турецких СМИ, в больницы были доставлены 14 пострадавших. Среди них 10 — граждане Турции, четверо — граждане Российской Федерации.

Все пострадавшие поступили с отравлением продуктами горения. Опасности для их жизни нет.

Генеральное консульство Российской Федерации в Анталье проверяет информацию о пострадавших российских гражданах.