Калуга, 29 июля, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Согласно приговору суда, осужденная совершала хищения денежных средств у пожилых людей, используя имеющуюся у нее информацию об адресах их проживания и номерах домашних телефонов.

Винсент Ван Гог. Старик в печали. На пороге Вечности. 1890

Аферистка обзванивала пенсионеров, узнавая, хранятся ли у них дома денежные средства. Затем, вводя их в заблуждение, представляясь социальным работником, под видом обмена устаревших денежных купюр на новые просила потерпевших передать ей имеющиеся у них деньги, после чего, продолжая обманывать потерпевших, с места преступления скрывалась.

Всего в результате этих преступных действий пожилым людям причинен ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей.

Напомним, сотрудниками УМВД России по Калужской области в 2016 году выявлено свыше 430 экономических преступлений. Каждое четвертое правонарушение было совершено в крупном и особо крупном размерах, а каждое третье — это преступление против собственности, основную часть которых составляли мошеннические действия.