Ялта, Крым, 29 июля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. С затонувшего в Черном море у берегов Крыма сухогруза Anda спасены восемь членов экипажа. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Эдуард Мане. Спасение Рошфор (фрагмент). 1881

Сообщается, что четверо были спасены с тонущего корабля, ещё четверо выловлены в воде. Спасатели ведут поиск ещё одного моряка, который остался без спасательного жилета.

Напомним, команда Anda состояла из девяти человек — граждан Сирии и Индии. Корабль перевозил пшеницу.

Ранее МЧС сообщило, что сухогруз Anda под флагом Того вышел из порта Керчь несмотря на объявленное штормовое предупреждение. Из-за плохой погоды судно начало терпеть бедствие и перевернулось в нейтральных водах в 50 километрах от Ялты.

Проведение поисково-спасательной операции затруднено продолжающимся штормом в Черном море.