Керчь, Крым, 29 июля, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Сухогруз Anda, потерпевший крушение в Черном море у берегов Крыма, вышел в рейс из Керчи несмотря на штормовое предупреждение. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым.

Пьер-Анри де Валансьен. Шторм. 1780

Сообщается, что судно вышло из порта Керчи, несмотря на объявленное штормовое предупреждение. Из-за неблагоприятных погодных условий корабль начал терпеть бедствия.

Речь идёт о сухогрузе Anda, который шел под флагом Того. На его борту находился экипаж из девяти человек — граждане Сирии и Индии. Сухогруз перевозил 24 тыс. тонн пшеницы.

Крушение произошло сегодня утром в нейтральных водах в 40 километрах от побережья Крыма.

По предварительным данным, троих членов экипажа спасли проходящие мимо судна. Судьба остальных пока неизвестна. Поисками пропавших без вести членов экипажа ведут специалисты морского координационного спасательного центра. Плохие погодные условия пока не позволяют задействовать спасательные суда.