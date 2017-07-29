Москва, 29 июля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Экипаж космического корабля «Союз МС-05» после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления перешёл на борт Международной космической станции. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает телеканал RT со ссылкой на Центр управления полётами (ЦУП).

Космический корабль «Союз»

«Люки открыты, космонавты перешли на борт МКС», — сказано в сообщении.

Напомним, пилотируемый корабль «Союз МС-05», на борту которого находится экипаж, в состав которого входят российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи, произвёл стыковку с МКС.

Космический корабль был запущен с космодрома «Байконур» в Казахстане 28 июля в 18:41 по московскому времени.

Вновь прибывший на МКС экипаж планирует пробыть на орбите 139 суток.

В ходе экспедиции российские космонавты планируют выйти в открытый космос. Кроме того, будут произведены эксперименты на заранее установленных на внешней поверхности МКС планшетных столах. также будут запущены несколько научных спутников.