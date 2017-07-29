Новый экипаж МКС перешел на борт станции с корабля «Союз»
Москва, 29 июля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Экипаж космического корабля «Союз МС-05» после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления перешёл на борт Международной космической станции. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает телеканал RT со ссылкой на Центр управления полётами (ЦУП).
«Люки открыты, космонавты перешли на борт МКС», — сказано в сообщении.
Напомним, пилотируемый корабль «Союз МС-05», на борту которого находится экипаж, в состав которого входят российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи, произвёл стыковку с МКС.
Космический корабль был запущен с космодрома «Байконур» в Казахстане 28 июля в 18:41 по московскому времени.
Вновь прибывший на МКС экипаж планирует пробыть на орбите 139 суток.
В ходе экспедиции российские космонавты планируют выйти в открытый космос. Кроме того, будут произведены эксперименты на заранее установленных на внешней поверхности МКС планшетных столах. также будут запущены несколько научных спутников.