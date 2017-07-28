Тирасполь, 29 июля, 2017, 00:19 — ИА Регнум. Запланированные на 29 июля торжественные мероприятия по случаю 25-летия ввода миротворческих сил России в Приднестровье состоятся без участия делегации Молдавии во главе с президентом Игорем Додоном. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Приднестровья, причиной отмены визита стал срыв ранее согласованного формата международного празднования даты ввиду воспрепятствования прибытию в ПМР российской делегации во главе с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным.

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«Наряду с этим от молдавской стороны поступила информация об отказе военных представителей РМ в Объединённой Контрольной Комиссии и Объединённом военном командовании от участия в ранее запланированных совместных праздничных мероприятиях на территории объединённого штаба Совместных миротворческих Сил», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что торжества, посвященные 25-летию ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье, «пройдут в традиционном формате государственного праздника Приднестровской Молдавской Республики».

Напомним, гражданский рейсовый самолет Москва-Кишинев, на борту которого находилась делегация РФ во главе с Рогозиным не смогла прилететь в Молдавию по причине закрытия воздушного пространства Румынией. В МИД РФ это назвали сознательной провокацией.

Российский вице-премьер планировал посетить Молдавию и ПМР по приглашению молдавского президента Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. В молдавском МИДе российской стороне рекомендовали воздержаться от проведения мероприятий. Пригласивший Рогозина Додон в итоге не смог обеспечить организацию визита.