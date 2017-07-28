Астана, 28 июля, 2017, 18:25 — ИА Регнум. В Казахстане первом полугодии 2017 года Группа KAZ Minerals произвела 118 тыс. тонн меди, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период 2016 года — тогда было произведено 56 тыс. тонн. При этом только в первом квартале 2017 года было произведено 52 тыс. тонн, а во втором квартале — 66 тыс. тонн меди. Основная причина роста производства — наращивание производственной деятельности на новых проектах Бозшаколь и Актогай.

Данные KAZ Minerals Производство меди группой KazMinerals, тыс. тонн

Данные KAZ Minerals Производство меди группой KazMinerals, тыс. тонн

Одновременно идет сокращение производства в Восточном регионе и Бозымчаке, которое составило 19%. В планах компании по итогам 2017 года обеспечить производство в размере 225−260 тыс. тонн меди.

Показатели Группы KAZ Minerals

первое полугодие 2017 года

первое

полугодие 2016 года

34,421

22,099

18,229

4,748

8,297

8,679

118

56,3

52

10,1

22,6

-

10,4

5,4

33

40,8

32,3

39,6

93

45,1

1,756

1,56

Всего за первое полугодие 2017 годы группой добыто 34,421 млн тонн руды, что на 56% больше чем в аналогичном периоде 2016 года. Переработка руды увеличилась в 3,8 раза и составила 18,229 млн тонн.

«На рост переработки повлияло увеличение пропускной способности на обогатительных фабриках (ОФ) по переработке сульфидной руды Бозшаколя и Актогая. Среднее содержание меди в переработанной руде в первом полугодии 2017 года — 0,76%. Из непереработанной руды 8,3 млн тонн оксидной руды размещено на панелях кучного выщелачивания Актогая, 9 млн тонн каолинизированной руды складировано на Бозшаколе», — отмечается в отчете.

Данные KAZ Minerals Производство золота группой KazMinerals, тыс. тонн

Производство золота увеличено в обозреваемом периоде в два раза и составило 93 тыс. унций, тогда как в первые шесть месяцев 2016 года было произведено 45,1 тыс. унций. Группа объясняет это наращиванием производства на Бозшаколе, где содержание золота в руде оказалось выше, чем предполагалось. Однако с июля 2017 года ожидается снижение содержания.

Данные KAZ Minerals Производство серебра группой KazMinerals, тыс. тонн

Производство серебра тоже незначительно увеличилось, на 12,8%. Объем произведенного группой серебра составил 1,76 млн унций. Рост связан как с наращиваниям производства на Босшаколе, так и с более высоким содержанием серебра в руде Восточного региона.

С отчетом группы на русском языке можно ознакомиться здесь, более полные данные представлены на английском языке, с этим отчетом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Группа KAZ Minerals — крупная медедобывающая компания, ведущая операционную деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Киргизии, а также на горно-обогатительных комплексах Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточно-Казахстанской области. В 2016 году общий объем производства меди в катодном эквиваленте составил 140 тыс. тонн, в качестве попутной продукции произведено 75 тыс. тонн цинка в концентрате, 120 тыс. унций золота в эквиваленте слитков и 3,103 млн унций серебра в эквиваленте слитков.

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