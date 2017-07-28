Итоги полугодия KAZ Minerals: рост производства меди и золота в два раза
Астана, 28 июля, 2017, 18:25 — ИА Регнум. В Казахстане первом полугодии 2017 года Группа KAZ Minerals произвела 118 тыс. тонн меди, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период 2016 года — тогда было произведено 56 тыс. тонн. При этом только в первом квартале 2017 года было произведено 52 тыс. тонн, а во втором квартале — 66 тыс. тонн меди. Основная причина роста производства — наращивание производственной деятельности на новых проектах Бозшаколь и Актогай.
Одновременно идет сокращение производства в Восточном регионе и Бозымчаке, которое составило 19%. В планах компании по итогам 2017 года обеспечить производство в размере 225−260 тыс. тонн меди.
Показатели Группы KAZ Minerals
первое полугодие 2017 года
первое
полугодие 2016 года
34,421
22,099
18,229
4,748
8,297
8,679
118
56,3
52
10,1
22,6
-
10,4
5,4
33
40,8
32,3
39,6
93
45,1
1,756
1,56
Всего за первое полугодие 2017 годы группой добыто 34,421 млн тонн руды, что на 56% больше чем в аналогичном периоде 2016 года. Переработка руды увеличилась в 3,8 раза и составила 18,229 млн тонн.
«На рост переработки повлияло увеличение пропускной способности на обогатительных фабриках (ОФ) по переработке сульфидной руды Бозшаколя и Актогая. Среднее содержание меди в переработанной руде в первом полугодии 2017 года — 0,76%. Из непереработанной руды 8,3 млн тонн оксидной руды размещено на панелях кучного выщелачивания Актогая, 9 млн тонн каолинизированной руды складировано на Бозшаколе», — отмечается в отчете.
Производство золота увеличено в обозреваемом периоде в два раза и составило 93 тыс. унций, тогда как в первые шесть месяцев 2016 года было произведено 45,1 тыс. унций. Группа объясняет это наращиванием производства на Бозшаколе, где содержание золота в руде оказалось выше, чем предполагалось. Однако с июля 2017 года ожидается снижение содержания.
Производство серебра тоже незначительно увеличилось, на 12,8%. Объем произведенного группой серебра составил 1,76 млн унций. Рост связан как с наращиваниям производства на Босшаколе, так и с более высоким содержанием серебра в руде Восточного региона.
С отчетом группы на русском языке можно ознакомиться здесь, более полные данные представлены на английском языке, с этим отчетом можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, Группа KAZ Minerals — крупная медедобывающая компания, ведущая операционную деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Киргизии, а также на горно-обогатительных комплексах Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточно-Казахстанской области. В 2016 году общий объем производства меди в катодном эквиваленте составил 140 тыс. тонн, в качестве попутной продукции произведено 75 тыс. тонн цинка в концентрате, 120 тыс. унций золота в эквиваленте слитков и 3,103 млн унций серебра в эквиваленте слитков.
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