Обнинск, Калужская область, 28 июля, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июля, на плотине между двух Белкинских прудов Обнинска Калужской области стартовал фестиваль народного искусства и ремёсел «Город мастеров».

Пресс-служба администрации Обнинска Мастера

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Обнинска, фестиваль приурочен ко Дню города.

«В этом году «Город мастеров» проводится в Обнинске в пятнадцатый раз. Фонду «Усадьба Белкино» тоже исполняется 15 лет. Поэтому мы решили объединить наши усилия на этой новой площадке, — заявил президент обнинской Торгово-промышленной палаты Вячеслав Наруков. — Плотину мы полностью отреставрировали, и она готова принять горожан. Место здесь красивое, комфортное, так что, думаю, «Город мастеров» здесь приживется и будет востребован».

На праздник прибыли мастера из муниципалитетов Калужской области, а также Брянской, Тульской, Рязанской областей, из Вологды, Скопина и из белорусских Витебска и Гомеля.

На фестивале представлены изделия кузнецов и мастеров по работе с чугуном, кожаные изделия, вышивка, а также льняная белорусская одежда. Известные гончары России научат желающих работать на гончарном круге. Для маленьких участников и взрослых гостей фестиваля организованы мастер-классы по росписи по дереву, кружевоплетению, лоскутному шитью.

Жителей и гостей Обнинска порадуют фольклорный праздник и игровая программа с розыгрышем призов. На сцене выступят творческие самодеятельные коллективы и профессиональные артисты.

29 июля фестиваль народного искусства и ремёсел продолжится на традиционной площадке напротив обнинского торгового центра «Дома для дома». Второй день фестиваля также будет насыщен яркими событиями. На выставке-ярмарке будут представлены работы мастеров разных народных художественных промыслов.

Организаторами фестиваля выступили министерство культуры и туризма Калужской области, администрация города Обнинска и Калужский областной центр народного творчества.

Напомним, ежегодно в рамках фестиваля народного искусства и ремёсел «Город мастеров» проводятся пленэры по отдельным направлениям. В 2013 году был организован фестиваль деревянной скульптуры с участием мастеров из Санкт-Петербурга, Москвы, Польши. В течение недели мастера — резчики по дереву создавали скульптуры на заданную тему. Учитывая, что в Обнинске большое внимание уделяется сохранению, возрождению и развитию традиционной вышивки Калужского края «цветной перевити» в 2015 году был сделан акцент на традиционном костюме регионов России. В 2016 году гончарами Обнинска Еленой Ильюшонок и Александром Сысоевым был организован фестиваль пылающей скульптуры. В течение недели была построена печь, мастера из разных городов России создали скульптуру, которую после обжига передали в дар Обнинску.