Ярославль, 28 июля, 2017, 15:52 — ИА Регнум. В Ярославле на Советской площади в районе Демидовского сквера началась установка ограждений нового образца. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Столбики с «кондуктором»

Напомним, красные ромбовидные ограды в центре Ярославля демонтированы. На их месте должны появиться фигурные с изображением герба города. Однако то, что сейчас устанавливают рабочие, весьма отдаленно напоминает проект ограждений, который презентовали в мэрии представителям общественности.

«Черного цвета металлические стойки и прямоугольные рамы. Углы рам зафиксированы странными «косынками» почти в «промышленном стиле», — сообщает градозащитница Ольга Мазанова.

Но, как выяснилось, повода для беспокойства нет.

«Это техническое приспособление, которое позволяет выверить расстояние между столбиками. Оно называется «кондуктор». Это некий шаблон, сваренный в размер будущей решетки, техническая рама, с помощью которой устанавливают столбики на равных расстояниях. Всего этих рам три» — пояснил корреспонденту ИА REGNUM прораб компании «Стальстроймонтаж» Виталий Иванов.

Напомним, прообраз стальных решеток взят из Сергиева Посада, где в администрации города работал нынешний мэр Ярославля Владимир Слепцов. На замену ограждения потратят 23 млн рублей.