Выборг, Санкт-Петербург, 28 июля, 2017, 17:04 — ИА Регнум. С 6 по 12 августа в Выборге пройдет XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу». На пресс-конференции фестиваля организаторы объявили подробную программу фестиваля, в которую войдут показы фильмов и другие мероприятия, связанные с кинематографом.

Цитата из к/ф «Мост». реж Анна Драницына. 2016. Россия

За семь фестивальных дней зрителям покажут более 130 фильмов в разных конкурсных программах. В состав жюри конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры» вошли Рустам Ибрагимбеков (председатель жюри), Юсуп Разыков, Татьяна Колганова, Артур Смольянинов, Дмитрий Пучков и Роман Каримов. Конкурс «Копродукция. Окно в мир» будут судить Павел Финн (председатель жюри), Олег Березин и Михаил Брашинский. Жюри конкурса неигрового кино: Александр Городницкий (председатель жюри), Владислав Флярковский, Елена Демидова и Евгений Голынкин. В состав жюри конкурса анимационного кино вошли Андрей Хржановский (председатель жюри), Виктор Тихомиров и Дмитрий Высоцкий.

На участие в конкурсах «Игровое кино. Осенние премьеры» и «Копродукция. Окно в мир» было подано 60 заявок. Из них в программу «Игровое кино» вошло одиннадцать кинолент, в программу «Копродукции» — девять. Одиннадцать из них созданы при государственной финансовой поддержке.

В программу конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры» вошли фильмы:

  • «Анатомия измены» Николая Дрейдена
  • «Девушка с косой» Ольги Поповой
  • «Добрый вечер» Федора Константиновича
  • «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта
  • «Лавстори» Петра Тодоровского
  • «Лес» Романа Жигалова
  • «Ложь или действие» Алексея Камынина
  • «Ничей» Евгения Татарова
  • «То, что во мне» Гарика Сукачева
  • «Хармс» Ивана Болотникова
  • «Цензор» Константина Шелепова
Цитата из к/ф «Анатомия измены». реж Николай Дрейден. 2017. Россия

Программу «Копродукция. Окно в мир» представят ленты совместной работы российских и зарубежных кинематографистов. В нее вошли:

  • «Варшава» Андрея Феофанова и Андреса Пуустумаа (Россия-Эстония)
  • «Волшебный лес Кайсы» Катьи Гаурилофф и Татьяна Чистова (Финляндия-Россия)
  • «Горные огни» Михаила Кукушкина и Томаса Данна (Россия-Испания)
  • «Красный русский» Чарли Брауна и Юлии Мишкинене (Россия-Бразилия)
  • «Песни Абдула» Анны Моисеенко, Вячеслава Рябкова и Жана-Мари Барба (Россия-Франция)
  • «То, что никто не видит» Станиславса Токаловс, Гунтиса Тректерис и Катерина Шпицы (Латвия-Россия)
  • «Убеждения» Татьяны Чистовой и Maciek Hamela (Россия-Польша)
  • «Чужой дом» Русудана Глурджидзе, Зураба Магалашвили, Надежды Горшкова и Катерины Гечмен-Вальдек (Грузия-Россия-Хорватия-Испания)
  • «Эликсир бессмертия» Станислава Аистова (Россия-Индия)
Цитата из к/ф «Волшебный лес Кайсы». реж Катья Гаурилофф. 2016.Финляндия

В программе «Выборгский счет» — фильмы, получившие награды российских и международных фестивалей, которые состоялись в текущем году:

  • «Аритмия» Бориса Хлебникова
  • «Карп отмороженный» Владимира Котта
  • «Нашла коса на камень» Ани Крайс
  • «Софичка» Киры Коваленко
  • «Теснота» Кантемира Балагова
  • «Турецкое седло» Юсупа Разыкова
Цитата из кф «Карп отмороженный». реж Владимир Котт. 2017. Россия

В программе «Гала-премьера» — лента Сарюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения».

На конкурс неигрового кино было подано более 200 заявок. Из них в программу вошло 27 фильмов, среди которых:

  • «40 лет на краю света» Анастасии Осиповой
  • «Kmchtk» Кати Диковой
  • «Ах, Эрмитаж!» Ашота Джазояна
  • «Быть всем… 100 лет Федору Хитруку» Дмитрия Золотова
  • «Велком ту пирамида» Ивана Твердовского
  • «Диссернет. Эволюция альтруизма» Дмитрия Завильгельского
  • «Дорого жизни Валерия Панюшкина» Олеси Фокиной
  • «Дым отечества» Андрея Ананина
  • «Жизнь вечная» Алексея Тельнова
  • «Забытые полеты» Андрея Осипова
  • «Каждая собака» Виктории Казариной
  • «Мама» Ольги Короткой и др.

В программу анимационного кино вошли:

  • «9 способов нарисовать человека» Александра Свирского
  • «Альтернативная прогулка» Ивана Максимова
  • «Апорт» Дениск Воронина
  • «Бельчонок и санки» Олеси Щукиной
  • «Бирюк» Полины Федоровой
  • «Буль», Полины Манохиной и Елизаветы Манохиной
  • «Вдох» Марии Ракитиной
  • «Возьми любой момент из детства» Натальи Мирозян
  • «Волчья ресница» Елизаветы Стариковой
  • «Выходной» Андрея Бахурина
  • «Где-то» Арины Шабановой
  • «Девочка, дракон и папа» Евгении Жирковой
  • «Два трамвая» Светланы Адриановой
  • «Джонни-Бонни-Бо» Елизаветы Скворцовой
  • «Добро пожаловать» Полины Кутукиной
  • «Ёжик, который совсем не ёжик» Алексея Игнатова
  • «Злой колдун» Александры Лукиной и др.
Цитата из м/ф «Тва трамвая». реж Светлана Андрианова. 2016. Россия

Путем конкурса «Окно в Интернет» 1 августа будет выбран еще один участник фестиваля. В конкурсе принимают участие 222 работы из России, стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Отдать свой голос за победителя может как каждый пользователь Сети, так и специально приглашенное жюри, в состав которого вошли Екатерина Визгалова, Анджей Петрас и Евгений Ховаев.

Во внеконкурсной программе будет представлено несколько рубрик: «Специальный показ» (фильмы «Пасха», «Mise-en-scene», «Человек. Трилогия» и др.), «Выборгская премьера» (фильмы «Анна Каренина», «Жили-были», «Мама Люба» и др.), «Кино — для детей и юношества» (фильмы «Костя», «Тайны чердака», «Частное пионерское» и др.).

В городской библиотеке Алвара Аалто пройдут мастер-классы режиссера, сценариста и продюсера Карена Шахназарова, писателя и журналиста Дмитрия Быкова и режиссера Вадима Абдрашитова.

В рамках деловой программы пройдет крулый стол «Кино и деньги» с Олегом Березиным и Ксенией Леонтьевой на тему у финансирования современного российского кинематографа. За круглым столом «Открытое заседание жюри» пройдет обсуждение фильмов конкурсных программ и дискуссия на тему проблем и развития российского киноискусства.

В Выборгском соборе Святых Петра и Павла состоится концерт органной музыки «Звучащее и незвучащее время кинематографа» в исполнении Микаэла Таривердиева Лада Лабзина.

В программу «Окно в классику» войдут оперы «Аида» и «Дон Карлос» Джузеппе Верди, «Осуждение Фауста» Гектора Берлиоза, «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха и «Турандот» Джакомо Пуччини.

Ежедневно в рамках фестиваля будет работать «Клуб 25», который представит музыкальный проект Андрея Феофанова «Целлофан», вечер романсов на музыку Сергея Петрова, выступления памирского ансамбля «Нур», коллаборации петербургских музыкантов «Стая ПОЛЕТЕЛИ» и джазовых команд «Smokin groove jam orchestra» и «Junkyard storetellaz».

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» проходит ежегодно в Выборге и собирает на своей территории отечественных и зарубежных деятелей кинематографа. Символом фестиваля 2017 года стал образ Сергея Бодрова младшего.