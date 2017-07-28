Выборг, Санкт-Петербург, 28 июля, 2017, 17:04 — ИА Регнум. С 6 по 12 августа в Выборге пройдет XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу». На пресс-конференции фестиваля организаторы объявили подробную программу фестиваля, в которую войдут показы фильмов и другие мероприятия, связанные с кинематографом.

Цитата из к/ф «Мост». реж Анна Драницына. 2016. Россия

За семь фестивальных дней зрителям покажут более 130 фильмов в разных конкурсных программах. В состав жюри конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры» вошли Рустам Ибрагимбеков (председатель жюри), Юсуп Разыков, Татьяна Колганова, Артур Смольянинов, Дмитрий Пучков и Роман Каримов. Конкурс «Копродукция. Окно в мир» будут судить Павел Финн (председатель жюри), Олег Березин и Михаил Брашинский. Жюри конкурса неигрового кино: Александр Городницкий (председатель жюри), Владислав Флярковский, Елена Демидова и Евгений Голынкин. В состав жюри конкурса анимационного кино вошли Андрей Хржановский (председатель жюри), Виктор Тихомиров и Дмитрий Высоцкий.

На участие в конкурсах «Игровое кино. Осенние премьеры» и «Копродукция. Окно в мир» было подано 60 заявок. Из них в программу «Игровое кино» вошло одиннадцать кинолент, в программу «Копродукции» — девять. Одиннадцать из них созданы при государственной финансовой поддержке.

В программу конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры» вошли фильмы:

«Анатомия измены» Николая Дрейдена

«Девушка с косой» Ольги Поповой

«Добрый вечер» Федора Константиновича

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта

«Лавстори» Петра Тодоровского

«Лес» Романа Жигалова

«Ложь или действие» Алексея Камынина

«Ничей» Евгения Татарова

«То, что во мне» Гарика Сукачева

«Хармс» Ивана Болотникова

«Цензор» Константина Шелепова

Цитата из к/ф «Анатомия измены». реж Николай Дрейден. 2017. Россия

Программу «Копродукция. Окно в мир» представят ленты совместной работы российских и зарубежных кинематографистов. В нее вошли:

«Варшава» Андрея Феофанова и Андреса Пуустумаа (Россия-Эстония)

«Волшебный лес Кайсы» Катьи Гаурилофф и Татьяна Чистова (Финляндия-Россия)

«Горные огни» Михаила Кукушкина и Томаса Данна (Россия-Испания)

«Красный русский» Чарли Брауна и Юлии Мишкинене (Россия-Бразилия)

«Песни Абдула» Анны Моисеенко, Вячеслава Рябкова и Жана-Мари Барба (Россия-Франция)

«То, что никто не видит» Станиславса Токаловс, Гунтиса Тректерис и Катерина Шпицы (Латвия-Россия)

«Убеждения» Татьяны Чистовой и Maciek Hamela (Россия-Польша)

«Чужой дом» Русудана Глурджидзе, Зураба Магалашвили, Надежды Горшкова и Катерины Гечмен-Вальдек (Грузия-Россия-Хорватия-Испания)

«Эликсир бессмертия» Станислава Аистова (Россия-Индия)

Цитата из к/ф «Волшебный лес Кайсы». реж Катья Гаурилофф. 2016.Финляндия

В программе «Выборгский счет» — фильмы, получившие награды российских и международных фестивалей, которые состоялись в текущем году:

«Аритмия» Бориса Хлебникова

«Карп отмороженный» Владимира Котта

«Нашла коса на камень» Ани Крайс

«Софичка» Киры Коваленко

«Теснота» Кантемира Балагова

«Турецкое седло» Юсупа Разыкова

Цитата из кф «Карп отмороженный». реж Владимир Котт. 2017. Россия

В программе «Гала-премьера» — лента Сарюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения».

На конкурс неигрового кино было подано более 200 заявок. Из них в программу вошло 27 фильмов, среди которых:

«40 лет на краю света» Анастасии Осиповой

«Kmchtk» Кати Диковой

«Ах, Эрмитаж!» Ашота Джазояна

«Быть всем… 100 лет Федору Хитруку» Дмитрия Золотова

«Велком ту пирамида» Ивана Твердовского

«Диссернет. Эволюция альтруизма» Дмитрия Завильгельского

«Дорого жизни Валерия Панюшкина» Олеси Фокиной

«Дым отечества» Андрея Ананина

«Жизнь вечная» Алексея Тельнова

«Забытые полеты» Андрея Осипова

«Каждая собака» Виктории Казариной

«Мама» Ольги Короткой и др.

В программу анимационного кино вошли:

«9 способов нарисовать человека» Александра Свирского

«Альтернативная прогулка» Ивана Максимова

«Апорт» Дениск Воронина

«Бельчонок и санки» Олеси Щукиной

«Бирюк» Полины Федоровой

«Буль», Полины Манохиной и Елизаветы Манохиной

«Вдох» Марии Ракитиной

«Возьми любой момент из детства» Натальи Мирозян

«Волчья ресница» Елизаветы Стариковой

«Выходной» Андрея Бахурина

«Где-то» Арины Шабановой

«Девочка, дракон и папа» Евгении Жирковой

«Два трамвая» Светланы Адриановой

«Джонни-Бонни-Бо» Елизаветы Скворцовой

«Добро пожаловать» Полины Кутукиной

«Ёжик, который совсем не ёжик» Алексея Игнатова

«Злой колдун» Александры Лукиной и др.

Цитата из м/ф «Тва трамвая». реж Светлана Андрианова. 2016. Россия

Путем конкурса «Окно в Интернет» 1 августа будет выбран еще один участник фестиваля. В конкурсе принимают участие 222 работы из России, стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Отдать свой голос за победителя может как каждый пользователь Сети, так и специально приглашенное жюри, в состав которого вошли Екатерина Визгалова, Анджей Петрас и Евгений Ховаев.

Во внеконкурсной программе будет представлено несколько рубрик: «Специальный показ» (фильмы «Пасха», «Mise-en-scene», «Человек. Трилогия» и др.), «Выборгская премьера» (фильмы «Анна Каренина», «Жили-были», «Мама Люба» и др.), «Кино — для детей и юношества» (фильмы «Костя», «Тайны чердака», «Частное пионерское» и др.).

В городской библиотеке Алвара Аалто пройдут мастер-классы режиссера, сценариста и продюсера Карена Шахназарова, писателя и журналиста Дмитрия Быкова и режиссера Вадима Абдрашитова.

В рамках деловой программы пройдет крулый стол «Кино и деньги» с Олегом Березиным и Ксенией Леонтьевой на тему у финансирования современного российского кинематографа. За круглым столом «Открытое заседание жюри» пройдет обсуждение фильмов конкурсных программ и дискуссия на тему проблем и развития российского киноискусства.

В Выборгском соборе Святых Петра и Павла состоится концерт органной музыки «Звучащее и незвучащее время кинематографа» в исполнении Микаэла Таривердиева Лада Лабзина.

В программу «Окно в классику» войдут оперы «Аида» и «Дон Карлос» Джузеппе Верди, «Осуждение Фауста» Гектора Берлиоза, «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха и «Турандот» Джакомо Пуччини.

Ежедневно в рамках фестиваля будет работать «Клуб 25», который представит музыкальный проект Андрея Феофанова «Целлофан», вечер романсов на музыку Сергея Петрова, выступления памирского ансамбля «Нур», коллаборации петербургских музыкантов «Стая ПОЛЕТЕЛИ» и джазовых команд «Smokin groove jam orchestra» и «Junkyard storetellaz».

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» проходит ежегодно в Выборге и собирает на своей территории отечественных и зарубежных деятелей кинематографа. Символом фестиваля 2017 года стал образ Сергея Бодрова младшего.