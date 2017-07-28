Калуга, 28 июля, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июля, в Калуге состоялось внеочередное заседание городской думы. Депутаты внесли изменения в бюджет города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской думы Калуги На заседании

Так, доходная часть бюджета увеличилась на 166 миллионов рублей за счёт субсидий из областного бюджета на сумму 152 миллиона рублей и собственных доходов муниципалитета на сумму 14 миллионов рублей.

Также производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых бюджетных параметров. В итоге 237 миллионов рублей выделяется для внесения в уставной фонд муниципального предприятия «Калугатеплосеть».

Кроме того, депутаты согласовали ряд сделок муниципальным предприятиям города. МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» была согласована сделка по реконструкции сети наружного освещения на улице 2-й Городской проезд на сумму 1,277 млн рублей.

Управлению калужского троллейбуса были согласованы сделки на закупку топлива на сумму 922 тысячи и заключение контракта на оказание услуг по реализации билетов на проезд в электрическом транспорте на сумму 3,6 миллиона рублей.

На заседании было принято решение о подаче заявления для постановки на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйным были признаны здание проходной и кирпичное здание, расположенные на территории МУП «Калужские городские электрические сети, ряд газорегуляторных пунктов, водопроводных и канализационных сетей, расположенных на территории города.

В ходе часа контроля депутаты заслушали отчёт о ходе реализации программы «Городская среда». В рамках программы планируется отремонтировать и благоустроить 111 дворов.

Заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Калуги Алексей Дмитриев сообщил депутатам, что прошли аукционы по определению подрядчиков для ремонта дворовых территорий. Торги состоялись по всем лотам, работы будут проводить пять калужских строительных организаций. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 2,4 млн рублей, эти средства также будут направлены на ремонт дворов.

«Отрадно, что аукционы прошли быстро и по всем объектам, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, — это позволяет надеяться, что подрядчики уложатся в строительный сезон, и работы не затянутся до поздней осени».

Обсудили депутаты и вопросы формирования программы «Городская среда» на 2018 год. Депутат Евгений Каменарович поинтересовался дальнейшей судьбой дворов, по которым были подготовлены все необходимые документы и получены заявки от жителей, но, тем не менее, не попавших в программу 2017 года. Всего в текущем году на ремонт дворов от жителей поступило 348 заявок. По словам заместителя городского головы Калуги Алексея Дмитриева, все эти дворы будут автоматически включены в программу на 2018 год.

Кроме того, до 15 августа 2017 года планируется завершить инвентаризацию всех 3,5 тыс. калужских дворов для включения в программу в последующие годы. Реализация программы «Городская среды» запланирована до 2022 года.

Также начальник управления городского хозяйства сообщил депутатам, что в следующем году в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий будут включены ремонт и установка наружного фасадного освещения. Депутат Максим Платов предложил также включить в минимальный перечень работ опиловку растущих во дворах аварийных деревьев.

В рамках заседания гордумы говорили и о софинансировании калужанами робот по благоустройству.

«Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме, посвящённом программе «Городская среда», заявил о недопустимости увеличения финансовой нагрузки на жителей в ходе реализации программы, — сказал Александр Иванов. — Нам необходимо прислушаться к мнению председателя правительства при решении вопроса об уровне софинансирования жителями работ по ремонту и благоустройству. Кроме того, при формировании перечня дворовых территорий на следующий год, необходимо будет проработать все вопросы, связанные с включением в программу размежёванных дворовых территорий».

На предыдущем заседании депутаты городской думы Калуги уже выступили за то, чтобы оставить без изменений уровень софинансирования жителей — 1% от стоимости дополнительных работ.