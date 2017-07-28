Калуга, 28 июля, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Порядка 350 нарушений закона, связанных с нарушениями требований пенсионного законодательства, прав инвалидов и престарелых граждан, выявили калужские прокуроры с начала 2017 года. В суд направлено 191 исковое заявление, внесено 64 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 46 виновных должностных лиц, к административной ответственности — девять лиц. Об этом 28 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

Игорь Ивашевич Знак Инвалид

Так, Кировским межрайонным прокурором, прокурорами города Обнинска, Мосальского, Малоярославецкого районов пресечены нарушения в сфере занятости и трудоустройства инвалидов. Работодателям, не представившим в центры занятости сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных для трудоустройства инвалидов, внесены представления, нарушения устранены. Кроме того, по постановлениям прокуроров виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)). Только после вмешательства Кировского межрайонного прокурора восстановлены права инвалида первой группы на беспрепятственный доступ в многоквартирный дом, в котором он проживает.

Также по результатам проверок прокурорами пресечены нарушения прав лиц с ограниченными возможностями на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, нарушения требований доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению на веб-сайтах органов местного самоуправления.

На постоянном контроле органов прокуратуры находятся и вопросы исполнения законодательства при начислении и выплате пособий, целевого использования бюджетных средств. В этой связи прокурор Ферзиковского района в судебном порядке защитил права сироты на получение пенсии по потери кормильца в повышенном размере.

По информации министерства труда и социальной защиты Калужской области, на сегодняшний день в регионе проживает 82,4 тысячи инвалидов, из них в трудоспособном возрасте — 22,8 тысячи. Согласно сведениям пенсионного фонда, в области численность работающих инвалидов составила 6 тысяч 474 человека. Этот показатель планируют увеличить до 8 тысяч 300 человек. Для этого в области проводится ряд мероприятий и, в том числе, программа «Доступная среда», а также установление на предприятиях квоты для приема на работу инвалидов.