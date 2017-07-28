Калуга, 28 июля, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Мощный грозовой фронт утром, 28 июля, вызвал локальное нарушение электроснабжения в отдельных населенных пунктах калужского региона.

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго» Востановительные работы

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе филиала «Калугаэнерго», энергетики незамедлительно приступили к ликвидации последствий непогоды. В восстановительных работах задействованы девять бригад в составе 19 человек и семи единиц техники. При необходимости количество бригад будет увеличено. Организован информационный обмен с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами.

При поступлении новых заявок от потребителей о нарушении электроснабжения они будут отрабатываться специалистами «Калугаэнерго» в оперативном режиме. Работы будут вестись до полного восстановления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атмосферный фронт, сопровождавшийся ливнями, градом и сильными порывами ветра до 20 метров в секунду, вызвал 30 июня 2017 года ряд технологических нарушений в работе Калужского электросетевого комплекса. Так, в регионе были отключены две высоковольтные линии напряжением 35 кВ, 22 линии напряжением 6−10 кВ и 350 трансформаторных подстанций. Без света остались 9,4 тысячи человек, было обесточено 11 социально значимых объектов.