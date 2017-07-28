Углич, Ярославская область, 28 июля, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В исправительной колонии №3 города Углича Ярославской области прошла Спартакиада по футболу среди осужденных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

76.fsin.su Футбол в колонии

В спортивных состязаниях встретились 6 команд, которые представили Ярославль, Рыбинск и Углич). Каждая команда состояла из осужденных, которые стали победителями Спартакиады, проведенной ранее в учреждениях ведомства. В состав футбольной команды вошли осужденные, зарекомендовавшие себя с положительной стороны, не имеющие дисциплинарных взысканий, активно участвующие в спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятиях. Главная особенность соревнований состояла в том, что участники были этапированы из учреждений, где отбывают наказание, в Углич.

Самый известный осужденный, бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, который находится в одной из Рыбинских колоний, в турнире не участвовал.

«Он еще находится на адаптации и себя как спортсмен не проявил», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ярославского УФСИН Анна Частухина.

В открытии спартакиады участвовали футболисты ярославского ФК «Шинник». Перед соревнованиями они провели разминку и мастер-класс для осужденных, продемонстрировав основные футбольные приемы, которые можно использовать в игре. В финале турнира победила команда ИК-3 города Углича.