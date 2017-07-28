Тамбов, 28 июля, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Лесоводы Тамбовской области — одни из немногих в Центральном федеральном округе, кто из года в год полностью обеспечивает себя качественным посадочным материалом. Часть сеянцев лесных культур реализуется в соседние регионы. Так, в этом году специалисты вырастили 10 миллионов штук сеянцев. Более двух миллионов было реализовано в Рязанскую, Пензенскую, Тульскую, Курскую, Волгоградскую области. В 2018 году лесничества планируют увеличить реализацию посадочного материала на 10%.

Станислав Жуковский. Осенний лес. 1911

Для этого в регионе созданы все необходимые условия. На территории лесничеств работают 29 питомников и 14 теплиц. Имеется солидная материально-техническая база, профессионально подготовленные специалисты. Весной нынешнего года было высеяно 4 тонны семян различных древесно-кустарниковых пород (сосны обыкновенной, дуба черешчатого, дуба красного, липы крупнолистной) на площади 6 гектаров. Расширен породный состав посевов: акация белая, орех манчжурский, рябина различных сортов, чубушник, туя западная, черемухи вергинской и другие.

Поддерживают в региональном управлении лесами инициативы тамбовчан, желающих принять участие в озеленении и благоустройстве придомовых и дворовых территорий. В этом году жителям бесплатно было выделено около тысячи сеянцев и саженцев рябины красной, ивы плакучей, дуба красного, черемухи виргинской, катальпы, ели европейской, боярышника и других древесно-кустарниковых пород.

Всего в рамках Года экологии на территории области лесные культуры созданы на площади 100 гектаров, а в честь 80-летия Тамбовской области озеленение проведено еще на 80 гектарах.