Москва, 28 июля, 2017, 10:27 — ИА Регнум. После незначительно коррекции до 50,48 котировки на нефть возобновили рост. К закрытию американских торгов баррель Brent подорожал до $51,61. Сейчас рынок находится в коррекционной фазе. Поддержку нефти оказывают последние данные по запасам нефтепродуктов в США и пройденная встреча мониторингового комитета ОПЕК+. На ней Саудовская Аравия пообещала сократить экспорт нефти, а Нигерия — добычу нефти.

Arka.am Нефть

Сегодня, 28 июля, за баррель Brent дают $51,33. На утренних торгах цена снизилась на 0,48%. Цена находится в коррекционной фазе, которая может затянуться до понедельника. Рост цен сдерживает укрепление американского доллара. После 24-часовой консолидации покупатели будут готовы к штурму уровня $52.