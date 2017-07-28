Москва, 28 июля, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Российская валюта завершила торги разнонаправленно по отношению к иностранным валютам. Она немного подешевела к доллару США и подорожала к евро. Катализатором к укреплению американской валюты стали частичная фиксация прибыли в основных валютных парах на форекс и рост доходности американских облигаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В итоге укрепление доллара не дало паре доллар/рубль упасть при повышении нефтяных котировок. Цена на Brent после коррекционного движения к $50,48 выросла до $51,61 за баррель. Доллар после укрепления до 59,66 руб. подешевел до 59,31 руб. Пара евро/рубль упала до 69,18 руб. на фоне продаж евро на форекс.

Индекс доллара почти полностью отыграл потери, понесенные после публикации сопроводительного заявления заседания FOMC. Сейчас индекс корректируется, но судя по настрою покупателей, они готовятся двигаться выше. Цена на Brent после роста до $51,61 перешла в коррекционную фазу. Это значит, что российская валюта в первой половине дня будет под давлением. Полагаю, что курс доллар/рубль восстановится до 59,70/80 руб. Если до открытия американской сессии ничего не изменится в динамике доллара и нефти, то рубль закроется в минусе по отношению к иностранным валютам перед выходными днями.