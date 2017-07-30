Санкт-Петербург, 30 июля, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июля, в Санкт-Петербурге стартовал X фестиваль ретромототехники «Волхонская верста». Мероприятие посвящено первой российской мотогонке, которая прошла в 1898 году по Волхонскому шоссе, и продемонстрирует технику, возраст которой достигает почти сотни лет.

ИА REGNUM Участник фестиваля

«В 2008 году — год 110 летнего юбилея Первой Гонки Моторов — мы с энтузиастами из петербургского клуба «Мотоциклист», объединяющего питерских любителей старинной мототехники, решили возродить гонку на Волхонском шоссе, чтобы отметить это знаковое событие в истории российского мотоспорта, — рассказывает организатор фестиваля Алексей Тюрин. — Мероприятие всегда было, в первую очередь, нацелено на его участников, хорошее времяпровождение в хорошей компании. Интересно как участникам, так и зрителям, конечно же, то, что вся техника будет в движении, будет хорошая возможность окунуться в атмосферу того времени и ощутить, какие усилия и восторги доставляла езда на мотоцикле в те времена».

ИА REGNUM Волхонская верста

В фестивале приняли участие около 70 участников из разных городов России: Москвы, Казани, Торжка, Твери, Пскова и др. Приехали также экипажи из Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Традиционными стали соревнования за Кубок Павла Беляева. Именно он стал победителем Первой Гонки моторов в России, преодолев дистанцию в 39 верст на Волхонском шоссе за 1 час 33 минуты, сумев набрать скорость 27 км/ч. Среди участников фестиваля была проведена подобная гонка. Главным условием для победы стала скорость: если почти 120 лет назад победитель двигался с максимальной для себя скоростью, то сегодня участнику необходимо было проехать две мерные версты, повторив значение его средней скорости без использования каких-либо измерительных приборов.

ИА REGNUM Скорость

Участники фестиваля устроили мотопробег по основным улицам и проспектам Царского Села и Санкт-Петербурга. Маршрут пролег по Петербургскому и Киевскому шоссе, Московскому проспекту, Лиговскому проспекту, Невскому проспекту, Стрелке Васильевского острова и Петропавловской крепости.

Конечной точкой заезда стала Манежная площадь, где прошла выставка ретромотоциклов в рамках международного фестиваля «Мотостолица». На ней было представлено более 40 мотоциклов. Техника в основном довоенного периода. Самым старым мотоциклом стал BMW R32 1924 года выпуска. Именно эта модель является первой среди мотоциклов, выпущенных заводом BMW.

Фестиваль завершится 30 июля.