Барнаул, 28 июля, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Поселок Алтай Калманского района Алтайского края впервые подключили к природному газу. Об этом сообщает официальный сайт региона. По словам начальника отдела по газификации Минстройтранса Алтайского края Игоря Хроменкова, строительство межпоселкового газопровода высокого давления от поселка Александровка до райцентра Калманка с отводом до поселка Алтай (протяженность около 24 км) финансировал Газпром, направив на это около 200 млн рублей.

Сайт Алтайского края Газпром профинансировал строительство межпоселкового газопровода высокого давления от поселка Александровка до райцентра Калманка с отводом до поселка Алтай

Сайт Алтайского края Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от поселка Александровка до райцентра Калманка с отводом до поселка Алтай

«Мы, в свою очередь, в поселке Алтай построили 14 км распределительных сетей по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий. На это потрачено 31 млн рублей: 16,4 млн — из федерального, 13,5 млн — из регионального и 1,1 млн рублей из бюджета Калманского района», — пояснил чиновник.

Игорь Хроменков напомнил, что за счет бюджетных средств газ подводят до фасада дома, а все внутренние работы, установку газового оборудования и монтаж системы отопления оплачивают хозяева домовладения.

«На сегодняшний день хозяева 140 домовладений изъявили желание подключиться к природному газу. Наша задача — добиться, чтобы все социальные объекты села отапливались природным газом. Мы закончили строительство газовой котельной для школы на 110 мест — это главный социальный объект поселка Алтай. В ближайшее время приступим к проектированию модульной котельной для детского сада», — отметил Игорь Хроменков.

По данным главы администрации Обского сельсовета Владимира Кондакова, в поселке Алтай для 140 домовладений уже подготовлены проекты газификации, к приему природного газа уже готовы около 100 домовладений.

«Мы три года ждали этого момента, следили за тем, как шло строительство магистрального газопровода, распределительных сетей. Думаю, теперь, когда газ привели в поселок, те наши земляки, которые занимали выжидательную позицию, тоже примут решение газифицировать свое жилье. Тем более, что помощь на эти цели, например, одиноко проживающим, оказывают через соцзащиту», — заверил глава.

Как уже сообщало ИА REGNUM, программа развития газоснабжения и газификации края до конца 2020 года предусматривает газификацию 27 населенных пунктов в Алтайском, Бийском, Кытмановском, Ребрихинском, Смоленском, Советском и Троицком районах.

В 2005—2016 годах «Газпром» направил на эти цели около 2,3 млрд руб. Были построены 24 межпоселковых газопровода. В результате совместной работы компании и администрации региона уровень газификации края увеличился с 4,1% до 10,8%.

О том, что в настоящее время «Газпром» продолжается сооружение трех межпоселковых газопроводов в Смоленском, Советском и Троицком районах, говорилось в ходе майской встречи губернатора Александра Карлина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Также известно о разработке проектно-сметной документации для строительства четырех газопроводов в Бийске, Алтайском и Косихинском районах. Подготовлена проектная документация для строительства пяти газопроводов в Ребрихинском районе.

Поселок Алтай стал 79-м по счету населённым пунктом Алтайского края, куда уже привели природный газ.