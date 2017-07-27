Красногорск, 27 июля, 2017, 23:32 — ИА Регнум. Знаменитый французский режиссер Люк Бессон заявил, что планирует снимать свой следующий фильм в Российской Федерации. Об этом Бессон сказал сегодня, 27 июля, на закрытом премьерном показе своего нового фильма «Валериан и город тысячи планет» в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Подмосковье.

Алиса Агранат ИА REGNUM Россия

«Сейчас я скажу вам то, что еще никогда и никому не говорил. Я планирую начать съемки следующего проекта в России. Поверьте, я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю. И это показывает, насколько сильно я вас люблю. Несмотря на всю политическую ситуацию, мы, люди, должны относиться по-человечески друг к другу, поддерживать, несмотря ни на что», — сказал Бессон перед началом закрытого премьерного показа.

Что касается, фильма «Валериан и город тысячи планет», то это очередная фантастическая картина от Бессона.

Действие фильма происходит в далёком XXVIII веке. Два космических спецагента Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) отправляются на планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики. Там они становятся невольными участниками межгалактического заговора, который пытаются предотвратить.

В широкий прокат фильм выходит 10 августа.