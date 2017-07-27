Краснодар, 27 июля, 2017, 21:53 — ИА Регнум. 27 июля на стадионе «Краснодар» был разыгран первый матч третьего квалификационного ранда ЛЕ между командами «Краснодар» и «Люнгбю». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «быков».

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На 64-й минуте датский форвард Йеппе Кьер забил очень важный гостевой гол — 0:1.

Через 3 минуты шведский оттянутый форвард Виктор Клаессон сравнял счет — 1:1.

На 90+4-й минуте российский вингер Магомед Шафи-Сулейманов вывел «Краснодар» вперед — 2:1.

Статистика матча («Краснодар"/"Люнгбю»)

Удары 20/12

Удары в створ 8/5

Владение 55%/45%

Фолы 11/11

Составы на матч:

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Ристич, Янбаев, Жоаозиньо, Шишкин, Перейра, Масиэл, Клаессон, Игнатьев.

«Люнгбю»: Андерсен, Кристенсен, Лумб, Брандруп, Лунд, Эрнксов, Кристьянсен, Йенсен, Боисен, Блуме, Кьер.

Главный арбитр матча: Николайдеш.

Предупреждения: Брандруп — 34, Янбаев — 73.

Голы: Кьер 64 — 0:1, Клаессон 67 — 1:1, Сулейманов 90+4 — 2:1.