Ленинградская область, 27 июля, 2017, 19:01 — ИА Регнум. «Главное направление развития картофелеводства в Ленинградской области — это семеноводство. Для этого у нас есть научная база, практические наработки, профессиональные кадры, средства в бюджете, есть понимание перспектив развития картофельного семеноводства, есть спрос и потребность в отечественном семенном картофеле. Всё это означает, что семеноводство в регионе будет развиваться», — объяснил зампредседателя правительства Ленобласти, глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк.

Винсент Ван Гог. Миска с картошкой. 1885

Правительство РФ поставило задачу к 2026 году создать и внедрить в практику агропроизводства отечественные конкурентоспособные сорта зерновых, овощей и картофеля. Включению Ленобласти в пятерку пилотных регионов для реализации федеральной программы разработки посевного фонда в картофелеводстве способствовало наличие сильной научно-исследовательской базы и многолетний опыт производства семенного картофеля сельхозпредприятиями региона.

На сегодняшний день картофель в Ленобласти выращивает более 50-ти хозяйств, на профессиональном уровне семеноводством картофеля занимаются восемь из них. Созданы три центра семеноводства картофеля: ЗАО «Октябрьское», ЗАО ПЗ «Приневское» и ООО «Славянка М».

Ленобласть находится в лидерах России по производству микрорастений (33% объёма российского производства) и миниклубней семенного картофеля (20%). Семенной картофель из Ленинградской области реализуется в 32 региона страны.

Как сообщало ИА REGNUM, из 88 сортов картофеля в России только 32 являются отечественными, а из шести наиболее распространенных в производстве сортов картофеля — четыре импортные. Такие данные называл около года назад Сергей Яхнюк. Он подчёркивал, что «эти вызовы очень опасны для продовольственной безопасности РФ».

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