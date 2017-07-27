Пекин, 27 июля, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Китайские автолюбители активно обсуждают новые снимки спортивного WEY VV5, продажи которого начнутся в сентябре 2017 года. Новинка от WEY была официально представлена в феврале 2017 года в рамках Международного автошоу в Гуанчжоу.

Qc188.com WEY VV5

Стоимость новинки составит около 120−160 тыс. юаней в зависимости от комплектации. В ходе презентации стало известно, что WEY VV5 поступит в продажу с 2,0-литровым турбированным мотором мощностью в 197 л.с., пишет «Тайпин цичэ».

Полноприводный кроссовер будет оснащаться 7-ступенчатой роботизированной коробкой переключения передач. VV5 является «младшей» версией более респектабельного WEY VV7. Физические габариты новинки: 4462×1857×1638 мм при колесной базе 2680 мм.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский автомобильный концерн Changan сообщил о начале продаж одного из самых ожидаемых городских кроссоверов Changan CS55, который станет промежуточной моделью между компактным CS35 и вместительным CS75.