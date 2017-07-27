Санкт-Петербург, 27 июля, 2017, 15:29 — ИА Регнум.

Экологический взвод Северного флота собрал на острове Кильдин в Баренцевом море более 120 тонн металлического мусора. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота, речь идёт об останках военных машин на колёсном и гусеничном ходу, фрагментах старой металлической аэродромной полосы, бочках, трубах, километрах проволоки.

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«Весь собранный лом свозится из разных точек острова и складируется в определённом месте, на берегу, для дальнейшей отправки на материк, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Работы пока ведутся в основном в Восточной части острова. Здесь расположено охраняемое законом озеро Могильное».

Серга также добавил, что озеро является памятником природы, а сам остров Кильдин является культурным и историческим наследием России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, экологический взвод Северного флота начал свою работу на острове в середине июня. По словам представителя флота, она продолжится до начала октября.

«За это время планируется собрать около 300 тонн металлического мусора, который судами вспомогательного флота будет доставлен на материк для последующей утилизации», — заключил Серга.

Добавим, аналогичная очистка территорий от скопившегося мусора и лома металлов проводится специалистами Северного флота и на других арктических территориях.

К примеру, работы на арктическом острове Котельный архипелага Новосибирских островов экологическим взводом Северного флота были начаты в 2015 году.

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