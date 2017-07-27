Калуга, 27 июля, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 27 июля осмотрел детский сад «Антошка», в котором летом этого года начались ремонтные работы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской думы Калуги На объекте

Ремонт в детском саду проводится за счёт средств, заложенных в городском бюджете по предложению депутатов городской думы, а также за счёт экономии от проведения конкурсных процедур.

На сегодняшний день уже практически завершён ремонт фасада, произведена замена канализации и электропроводки. Ведутся работы по замене внешнего освещения, оконных блоков, ремонтируется пандус.

Пресс-служба городской думы Калуги Ремонт детского сада

Подготовлены аукционы по выбору подрядчика для ремонта кровли и внутренних помещений. Стоимость работ составит 4,9 млн рублей, а завершить ремонт планируется к 15 сентября.

«За последние годы в Калуге построено много новых детских садов, но всё же значительная часть дошкольных учреждений размещается в зданиях, построенных в 50−60-е годы прошлого века, — сказал Александр Иванов. — Ремонт и реконструкция именно этих детских садов является приоритетной задачей, уже второй год по предложению фракции «Единая Россия» городской думы на ремонт дошкольных учреждений выделяется 20 миллионов рублей из муниципального бюджета. Здание детского сада «Антошка» построено в 1959 году и уже давно требовало ремонта, часть работ уже выполнена, после проведения аукционов начнутся работы по ремонту кровли и внутренних помещений. Осенью детей встретит комфортный и обустроенный детский сад».