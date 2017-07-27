Ярославль, 27 июля, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Бывший председатель ярославского регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Зубков отзовет свой список кандидатов на выборы в муниципалитет Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Владимир Зубков.

Логотип партии «Яблоко»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах в городскую думу возникли два списка кандидатов — от нынешнего и прошлого лидеров Олега Виноградова и Владимира Зубкова, который посчитал свое отстранение незаконным.

Однако теперь Зубков изменил свое решение. На этом настояло федеральное руководство «Яблока».

«В связи с позицией федерального руководства я прошу горизбирком отозвать единый список, поданный мной ранее. Мы не враги, и, чтобы не дискредитировать партию, принято такое решение. У меня нет желания ставить под удар репутацию партии. Федеральное руководство признает список, поданный Виноградовым, и я с такой позицией согласен», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Зубков.