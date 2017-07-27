Калуга, 27 июля, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Шесть уголовных дел по фактам хищений нефтепродуктов должностными лицами одного из предприятий из вагонов-цистерн, принадлежащих организации, осуществляющей реализацию топлива, было возбуждено калужскими полицейскими в рамках оперативно-профилактического мероприятия «ТЭК».

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Как сообщили 27 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в ходе операции было изъято 5,5 тонны нефтепродуктов.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМФД России по Калужской области совместно с представителями частной охранной организацией провели обследование нефтепродуктопровода протяженностью 44 км по пути его фактического прохождения через город Калугу, а также Перемышльский и Ферзиковский районы. В ходе обследований криминальных «врезок» в нефтепродуктопровод не выявлено.

Кроме того, полицейские проверили 29 автозаправочных станций, расположенных на территории региона, две нефтебазы, 43 единицы автотранспорта, осуществляющего перевозку нефтепродуктов.

По результатам проверочных мероприятий возбуждено три административных расследования по признакам составов административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

Масштабная полицейская операция «ТЭК» была призвана выявить и пресечь преступления в нефтяной отрасли калужского региона.

Напомним, на территории Калужской области действуют 184 АЗС, из них семь АЗС автоматизированы (без оператора) — ООО «ГЭС-розница» в Калуге.

30 АЗС — 16% от общего количества по региону полностью обеспечены дополнительным сервисом. Расположены они в городских округах областного центра, а также в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Сухиничском, Тарусском, Хвастовичском и Юхновском районах области.

11 автозаправочных станций остаются без дополнительного сервиса. Они находятся в Калуге, Куйбышевском, Износковском, Малоярославецком, Мещовском, Мосальском, Спас-Деменском, Ульяновском районах области.

На остальных 150 АЗС региона дополнительный сервис представлен, хотя и не в полном объеме.