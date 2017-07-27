Калуга, 27 июля, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Церковный обряд венчания состоялся 26 июля в калужском следственном изоляторе №1.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области Венчание в СИЗО

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы УФСИН России по Калужской области подполковник внутренней службы Александр Зайко, этот торжественный христианский обряд, который закрепляет брак благословением Божьим, впервые прошел с момента взаимодействия калужской региональной уголовно-исполнительной системы с Русской православной церковью.

По всем церковным канонам, церемонию провел помощник начальника управления по работе с верующими УФСИН России по Калужской области протоиерей Дмитрий Сахаров.

Благословив обвенчанных супругов иконой, отец Дмитрий подвел итог таинству: «С божьей помощью — у вас все получится».

В этот день сотрудник управления ЗАГС города Калуги в соответствии с нормами российского законодательства зарегистрировала брак.

Как сообщало ИА REGNUM, обряд крещения для двухмесячного младенца одной из осужденных, отбывающей наказание, состоялся впервые в калужской колонии-поселении №6. Дочку осужденной женщины православный священник нарек именем Иоанна. Специфика работы этой исправительной колонии позволяет женщинам, ставшим матерями, не расставаться с ребенком при осуждении к лишению свободы, а находиться вместе с ним в пенитенциарном учреждении, тем самым помогать и поддерживать его с первых дней жизни.