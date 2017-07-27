Ярославль, 27 июля, 2017, 12:31 — ИА Регнум. АО «Яргорэлектротранс» может получить 23 трамвая от «Мосгортранса». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Wikimedia.org Трамвай ПМТЗ

Вагоны до этого работали в системе «Мосгортранса» на улицах столицы. Они сравнительно новые — 2008−2010 годов выпуска. Трамваи марки «ПМТЗ» произведены в Санкт-Петербурге.

Трамвайный парк Ярославля серьезно изношен. Большинство вагонов значительно старше.

«Мы полгода прорабатывали вопрос о безвозмездной передаче нам вагонов из Москвы. Там сейчас идет обновление парка. И вот нам предложили 23 трамвая. 15 из них в рабочем состоянии. Но пока есть проблема: с этим типом вагонов мы не работали, потребуются вложения в материальную базу, переобучение сотрудников. Поэтому главный инженер отправится в Москву, посмотрит, подходят ли нам эти вагоны, и будет принято решение», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.